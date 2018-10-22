На аукционе продадут кое-что из личных вещей Хокинга

22 октября, 2018, 16:56

На онлайн-аукционе продадут научные труды и личные вещи Стивена Хокинга

Об этом сообщает Associated Press.

На аукционе будут представлены 22 вещи Хокинга, включая его докторскую диссертацию на тему происхождения Вселенной, некоторые из его многих наград, научные работы "Спектр червоточины" и "Фундаментальное разрушение физики при гравитационном коллапсе".

В частности будут представлены пять копий диссертации в 1965 году “Свойства расширения миров”. Ее стоимость оценивается в $130,000 - $195,000. Все копии подписанные неровным почерком Стивена Хокинга.

Стивен Хокинг страдал боковым амиотрофическим склерозом. Болезнь сделала его практически парализованным. Он общался с помощью звукогенерирующего компьютера и передвигался на высокотехнологичных инвалидных колясках. Однв из них будет представлена на аукционе. Оценочная стоимость $13,000 - $19,500.

Деньги, полученные с продажи вещей, пойдут в две благотворительные организации: Фонда Стивена Хокинга и Ассоциация болезни двигательного нейрона.

Томас Венинг, глава отдела рукописей аукционного дома christie's, сказал: "Вы можете наблюдать за каждым его достижением - как он сделал его и представил научному сообществу".

Дети Хокинга надеются сохранить научный архив отца для нации. Дочь Стивена Хокинга добавила: "Поклонники его работы имеют шанс приобрести память о необыкновенной жизни нашего отца в виде небольшого выбора интересных и увлекательных предметов".

Аукцион будет открыт для торгов с 31 октября по 8 ноября.