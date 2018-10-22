Министр объяснил, как получить субсидию украинским заробитчанам из Польши
Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV. рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.
"Если мы берем работников в европейских странах, то в Польше их проживает 2 млн человек. Из них миллион работает легально. Из тех, кто работает легально, взносы в пенсионный фонд Польше платят 300 000. Когда я был в Польше, то обратил внимание польских коллег на такие ужасные цифры. К концу года мы с поляками должны подписать соглашение об обмене информацией о застрахованных лицах", - сказал Рева.
По его словам, человек, который работает в Польше, но не платит там социальные взносы, должен это делать в Украине. Если такой человек и в Украине не платит социальные взносы, то он не получит субсидии.
"Для тех людей, которые нелегально работают в Польше, мы оставили возможность заплатить единый социальный взнос в Украине за три месяца, и многие это делают. Мы таких людей страхуем. И они получают субсидию", - добавил министр.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-