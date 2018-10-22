Министр объяснил, как получить субсидию украинским заробитчанам из Польши

22 октября, 2018, 21:57

Для тех людей, которые нелегально работают в Польше, есть возможность заплатить единый социальный взнос в Украине за три месяца

Об этом в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV. рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Если мы берем работников в европейских странах, то в Польше их проживает 2 млн человек. Из них миллион работает легально. Из тех, кто работает легально, взносы в пенсионный фонд Польше платят 300 000. Когда я был в Польше, то обратил внимание польских коллег на такие ужасные цифры. К концу года мы с поляками должны подписать соглашение об обмене информацией о застрахованных лицах", - сказал Рева.

По его словам, человек, который работает в Польше, но не платит там социальные взносы, должен это делать в Украине. Если такой человек и в Украине не платит социальные взносы, то он не получит субсидии.

"Для тех людей, которые нелегально работают в Польше, мы оставили возможность заплатить единый социальный взнос в Украине за три месяца, и многие это делают. Мы таких людей страхуем. И они получают субсидию", - добавил министр.