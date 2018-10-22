Ломаченко может провести реванш с боксером, который отправил его в нокдаун
22 октября, 2018, 16:11
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, намекнул на бой-реванш с украинцем
Об этом Линарес написал в Instagram.
Бывший чемпион мира WBA в легком весе опубликовал совместное фото с Ломаченко и подписал его "2019".
В мае Линарес Ломаченко отправил в нокдаун, который оказался для нашего боксера первым в профессиональной карьере. В итоге украинец нокаутировал венесуэльца в десятом раунде и отобрал у него титул WBA.
30 сентября Линарес дебютировал в первом полусреднем весе, и нокаутировал в третьем раунде пуэрториканца Абнера Котто.
- Ломаченко следующий бой проведет 8 декабря в Нью-Йорке против чемпионат мира WBO Хосе Педраси из Пуэрто-Рико.
- Промоутер украинца Боб Арум заявил, что в случае победы Ломаченко над Педрасой, он сразится с Майки Гарсией за звание абсолютного чемпиона мира.
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