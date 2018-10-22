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Ломаченко может провести реванш с боксером, который отправил его в нокдаун


фото: odessa.online
Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, намекнул на бой-реванш с украинцем

Об этом Линарес написал в Instagram.

Бывший чемпион мира WBA в легком весе опубликовал совместное фото с Ломаченко и подписал его "2019".

В мае Линарес Ломаченко отправил в нокдаун, который оказался для нашего боксера первым в профессиональной карьере. В итоге украинец нокаутировал венесуэльца в десятом раунде и отобрал у него титул WBA.

30 сентября Линарес дебютировал в первом полусреднем весе, и нокаутировал в третьем раунде пуэрториканца Абнера Котто.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 ⁉️

Публикация от (@jorgelinares)

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