Ломаченко может провести реванш с боксером, который отправил его в нокдаун

22 октября, 2018, 16:11

Венесуэльский боксер Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, намекнул на бой-реванш с украинцем

Об этом Линарес написал в Instagram.

Бывший чемпион мира WBA в легком весе опубликовал совместное фото с Ломаченко и подписал его "2019".

В мае Линарес Ломаченко отправил в нокдаун, который оказался для нашего боксера первым в профессиональной карьере. В итоге украинец нокаутировал венесуэльца в десятом раунде и отобрал у него титул WBA.

30 сентября Линарес дебютировал в первом полусреднем весе, и нокаутировал в третьем раунде пуэрториканца Абнера Котто.