Кремль отреагировал на намерения США выйти из ракетного договора с Россией

22 октября, 2018, 13:42

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле

По его словам, это решение "делает мир более опасным", сообщает РБК.

Он рассказал, что Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности.

Песков также отметил, что в самом договоре прописана процедура выхода из сделок, и пока США не принимали мер, которые там перечислены.

Он добавил, что выход Вашингтона из данного соглашения будет обсуждаться во время встречи секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном 22 октября.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив разрыва договора - мечта США об однополярном мире и что Россия примет меры, в том числе военного характера, если США воплотит в реальность свои намерения.