Дикие танцы: на вечеринке в США провалился пол. 30 пострадавших

22 октября, 2018, 11:36

Во время студенческой вечеринки в Южной Каролине провалился пол, в результате пострадали по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Клемсон. На первом этаже здания проходила частная вечеринка. В разгар праздника пол внезапно рухнул в подвал.

"Я чувствовал, как пол поднимается и опускается, как батут, когда люди танцевали под музыку. Я сказал своим друзьям, что нужно выйти на балкон, но он треснула раньше", - рассказал один из очевидцев.

В результате 30 человек пострадали. Их отправили в больницу.