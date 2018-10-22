Дикие танцы: на вечеринке в США провалился пол. 30 пострадавших
22 октября, 2018, 11:36
Во время студенческой вечеринки в Южной Каролине провалился пол, в результате пострадали по меньшей мере 30 человек
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Клемсон. На первом этаже здания проходила частная вечеринка. В разгар праздника пол внезапно рухнул в подвал.
"Я чувствовал, как пол поднимается и опускается, как батут, когда люди танцевали под музыку. Я сказал своим друзьям, что нужно выйти на балкон, но он треснула раньше", - рассказал один из очевидцев.
В результате 30 человек пострадали. Их отправили в больницу.
- Напомним, 21-летний студент по имени Мануэль Карлос Рамирез-Годой устроил странную кражу: он украл только правые кроссовки, кассовый аппарат и другие вещи из магазина.
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