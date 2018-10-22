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Чаще премиум-авто угоняют в Киеве, - Нацполиция

Наибольшее количество угнанных авто премиум-класса зафиксировали в Киеве, на втором месте - Одесская область

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его данным, наибольшее количество угонов автомобилей премиум класса в Киеве - 221 случай. Чаще всего угоняют авто марки Toyota.

Аброськин сообщил, что по итогам работы в 2018 году за отсутствие комплексного подхода в раскрытии угона автомобилей уволили с должности руководителя управления уголовного розыска столичной Нацполиции, а всего 27 работников этого подразделения получили дисциплинарные взыскания.

По его словам, за последние шесть лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей.

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