Чаще премиум-авто угоняют в Киеве, - Нацполиция
22 октября, 2018, 22:57
Наибольшее количество угнанных авто премиум-класса зафиксировали в Киеве, на втором месте - Одесская область
Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По его данным, наибольшее количество угонов автомобилей премиум класса в Киеве - 221 случай. Чаще всего угоняют авто марки Toyota.
Аброськин сообщил, что по итогам работы в 2018 году за отсутствие комплексного подхода в раскрытии угона автомобилей уволили с должности руководителя управления уголовного розыска столичной Нацполиции, а всего 27 работников этого подразделения получили дисциплинарные взыскания.
По его словам, за последние шесть лет прослеживается тенденция к уменьшению количества угонов автомобилей.
Читайте также
-
11 октября, 2018 Пангасиус гриль со сметаново-йогуртовым соусом
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит
-
Читайте также
-
11 октября, 2018 Виталий Портников: России нечего делать в Совете Европы
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
13 октября, 2018 Все говорят про томос, а что это значит