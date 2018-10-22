Билборды "Остановим сепаратистов" на Закарпатье: прокуратура открыла дело о разжигании вражды

22 октября, 2018, 09:55

Прокуратура Закарпатской области начала уголовное производство по факту разжигания национальной вражды

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области в Facebook.

"Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти ч.1 ст.161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ночь на 20 октября неизвестные разместили плакаты провокационного характера на территории нескольких сел Закарпатской области. Работники прокуратуры устанавливают причастных лиц. Сейчас продолжается досудебное расследование.