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Болтон встретится в Москве с Лавровым и Путиным

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сегодня, 22 октября, начинает двухдневный официальный визит в Российскую Федерацию (РФ), во время которого встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя "это не состоится" 22 октября, в первый официальный день визита. Ожидается, что Болтон 22 октября встретится с Лавровым.

Накануне Джон Болтон сообщил, что во время его визита в России он планирует сообщить РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Само решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить "в ближайшие недели".

Позже информацию о выходе США из договора о РСМД подтвердил и Дональд Трамп.

Он заявил, что Россия нарушает соглашение в течение многих лет. Также он добавил, что США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено.

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