Болтон встретится в Москве с Лавровым и Путиным
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как отмечается, Болтон прибывает в Москву на фоне сообщений американских СМИ, Вашингтон намерен денонсировать Договор 1987 года о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия.
Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет Болтона, хотя "это не состоится" 22 октября, в первый официальный день визита. Ожидается, что Болтон 22 октября встретится с Лавровым.
Накануне Джон Болтон сообщил, что во время его визита в России он планирует сообщить РФ о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Само решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить "в ближайшие недели".
Позже информацию о выходе США из договора о РСМД подтвердил и Дональд Трамп.
Он заявил, что Россия нарушает соглашение в течение многих лет. Также он добавил, что США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено.
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