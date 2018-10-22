22 октября, 2018, 15:29

Повышение тарифов на газ стало шоком для простых украинцев и сделало их заложниками провала реформ, за которым скрывается элементарная неспособность сегодняшнего правительства правильно и профессионально управлять процессами в стране

Об этом заявила лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак в прямом эфире канала "OBOZ TV".

Главной причиной повышения стоимости газа до уровня импортного паритета для населения политики и эксперты называют требования МВФ. Поскольку этого не произошло ранее, МВФ приостановил программу кредитования, срок которой должен был истечь в марте 2019 года. Для получения очередного транша кредита 19 октября на заседании правительства было одобрено решение о повышении цены на газ для населения на 23,5 %. От 1 ноября 2018 года цена на газ для населения составит 8550 грн за 1 тыс. кубических метров.

Алла Шлапак считает, что обвинения МВФ в "отжиме рук" является неправильным.

"Конечно, МВФ - это кредитор, который определяет определенные требования предоставления кредита. Еще четыре года назад МВФ дал пошаговую инструкцию по осуществлению реформ, которые наша страна должна была выполнить. Зато план реформ, рекомендованный валютным фондом, просто провален сегодняшним правительством", - заявила лидер "Социальной справедливости".

По ее мнению, правительство нашло тех, кто заплатит за это - заложниками стали обычные украинцы, которым подняли тариф.

"Они завтра получат повышение цены на воду, на продукты, на все, ведь мы понимаем, что за повышением цены на газ стоит комплексное поднятие цен", - подчеркнула политик.

Комментируя состояние реформ в Украине, Алла Шлапак отметила, что за провалом реформ скрывается элементарная неспособность сегодняшнего правительства правильно, профессионально управлять теми процессами, которые есть в энергосфере, которые есть в финансовой сфере, и, соответственно, не спекулировать в социально-гуманитарной сфере.

По мнению политика, цену на газ можно было бы не поднимать, если бы с начала года во-первых, был разработан план действий по использованию собственного газа, во-вторых, - по проведению и реализации программы приватизации, которая должна была обеспечить поступления в бюджет, в-третьих, - это развитие малого и среднего бизнеса, который должен был бы давать людям прибыль.

"К сожалению, никаких планов по увеличению доходной части бюджета выполнено не было. Именно за счет этого можно было сбалансировать бюджет - то, чего так требовал МВФ", - резюмировала лидер "Социальной справедливости" Алла Шлапак.