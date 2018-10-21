За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение

21 октября, 2018, 07:51

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“Российские оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск из крупнокалиберных пулеметов,стрелкового оружия и гранатометов различных систем. В одном из случаев в районе Гнутового противник применил противотанковую управляемую ракету”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Пески, Опытное, Шумы, Марьинка, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Гнутово, Лебединское и Широкино.

Также вечером с неподконтрольной территории вблизи КПВВ "Майорск" были осуществлены выстрелы из стрелкового оружия. В результате этого поврежден воздушный баллон надувного модуля. В палатке в это время находились мирные граждане. К счастью, пострадавших нет.

В штабе сообщили, что один военнослужащий получил ранения.

Активнее всего враг применял оружие на Донецком и Мариупольском направлениях.

За текущие сутки по состоянию на 7 часов утра, противник совершил обстрел наших позиций в районе Попасной. Потерь среди украинских воинов не допущено.