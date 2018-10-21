За две недели до теракта в Керчи в России зарегистрировали законопроект о цензуре для детей

21 октября, 2018, 20:40

Российское Минобразования разработало и опубликовало законопроект о дополнительных ограничениях на распространение информации среди несовершеннолетних

На это обратил внимание правозащитный портал "Медиазона".

Сейчас действующее в РФ законодательство запрещает распространение информации, побуждающей детей к причинению вреда своему здоровью или самоубийству. Законопроект предлагает также запретить распространять информацию, которая "склоняет или иным способом побуждает детей к причинению вреда "жизни и (или) здоровью других лиц".

Издание отмечает, что в этой же статье закона уже есть другой пункт, который запрещает распространение информации, "побуждает осуществлять насильственные действия в отношении людей или животных". Чем новое уточнение будет отличаться от этого пункта - не понятно. Уточнение про "склонение" и "побуждение" также предложено добавить в закон "О рекламе".

Как отмечается в пояснительной записке, перечень деяний расширен "с учетом новых вызовов и угроз в современном обществе".

Как отмечается, карточка законопроекта была создана 4 октября - за 2 недели до массового убийства в оккупированной Керчи.

Документ выложен для общественного обсуждения. При этом участники обсуждения уже обратили внимание на то, что предлагаемые изменения дублируют существующие нормы. Кроме того, они поставят под запрет обучение детей экстремальных видов спорта и боевых искусств, а также военно-патриотические игры.

Законопроект планируется принять до марта 2019 года.