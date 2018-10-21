Из-за инцидента с полицией Франции Италия направила патрули на границу

21 октября, 2018, 14:06

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини направил полицию в Клавьере, альпийский муниципалитет, который граничит с Францией, усиливая спор с французскими властями за возвращение мигрантов в Италии

"Обновление по Клавьере, больше никаких глупостей! Я послал патрули", - написал Сальвини в Twitter.

Перед этим Сальвини опубликовал видео, на котором французская полиция высаживает предполагаемых нелегалов на итальянской стороне границы в Клавьере, а потом уезжает. Сальвини потребовал, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон отвечал за этот инцидент.

Французская сторона заявила, что действия полиции были частью "обычных процедур", которые ранее согласовали французская и итальянская полиции.

Согласно правилам ЕС, искатели убежища должны подать заявку на получение убежища в стране, в которую они прибыли cначала, а если они находятся в другой стране, то должны быть возвращены обратно ответственному государству-члену.

Напомним, после отказа Сальвини принимать суда с беженцами французский президент Эммануэль Макрон заявил о "популистской проказе", которой страдают некоторые соседи французов. Также Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.

Сальвини описал президента Франции как "вежливого молодого человека, который пьет слишком много шампанского". Лидер Франции сказал, что он является открытім противником Сальвини.

Как сообщалось, вице-премьер Италии пообещал в России сказать "нет" санкциям.