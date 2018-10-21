ВСУ приняли на вооружение новый ракетный комплекс

21 октября, 2018, 21:01

Ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

К слову, испытания "Ольхи" успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года.

В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 - начале 2019 года.

Ракетный комплекс также продемонстрировали украинцами во время парада по случаю Дня Независимости.

Справка

"Ольха" - это украинский проект по созданию ракетного комплекса с корректированным боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Все комплектующие - украинские.

Над созданием новой системы вооружений вместе работает около пятнадцати украинских предприятий. Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему приема сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрывателей производства украинских предприятий.