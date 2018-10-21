 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ВСУ приняли на вооружение новый ракетный комплекс

Ракетный комплекс "Тополь" принят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство

Об этом сообщает Правительственный портал в Facebook.

Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепляют свою обороноспособность и смогут эффективнее бороться с агрессором на востоке страны.

Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

К слову, испытания "Ольхи" успешно состоялись в апреле и декабре 2017 года.

В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018 - начале 2019 года.

Ракетный комплекс также продемонстрировали украинцами во время парада по случаю Дня Независимости.

Справка

"Ольха" - это украинский проект по созданию ракетного комплекса с корректированным боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Все комплектующие - украинские.

Над созданием новой системы вооружений вместе работает около пятнадцати украинских предприятий. Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему приема сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрывателей производства украинских предприятий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать