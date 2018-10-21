Великобритания поддерживает намерение США разорвать ракетный договор с Россией

21 октября, 2018, 12:49

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке намерения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией

Об этом сообщает The Guardian.

"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон.

Британский министр также обвинил Москву в том, что она сделала из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности "посмешище".