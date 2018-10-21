Великобритания поддерживает намерение США разорвать ракетный договор с Россией
21 октября, 2018, 12:49
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил о поддержке намерения президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией
Об этом сообщает The Guardian.
"Нашим близким и долговременным союзником являются США, и поэтому мы решительно поддерживаем Соединенные Штаты в донесении четкого сигнала России, что ей нужно уважать обязательства по договору, который она подписала", - сказал Уильямсон.
Британский министр также обвинил Москву в том, что она сделала из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности "посмешище".
- Как сообщалось, Трамп заявил в субботу, что намерен вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот ракетный договор подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, а также их испытание и развертывание.
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