В Венесуэле перехватили судно со 147 кг кокаина, среди задержанных - украинец

21 октября, 2018, 11:59

В Венесуэле задержали 20 человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне под панамским флагом

Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру.

"Венесуэльские органы задержали двадцать человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне, которое плыло под панамским флагом", - говорится в сообщении.

Среди задержанных трое граждан Венесуэлы, тринадцать филиппинцев, трое россиян и один украинец.

В настоящее время всем подозреваемым предъявлено обвинение в транспортировке наркотических и психотропных веществ. Само судно Jose Progress, которое направлялось в порт в бельгийском городе Гент, остается под арестом.