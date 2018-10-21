 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Венесуэле перехватили судно со 147 кг кокаина, среди задержанных - украинец

В Венесуэле задержали 20 человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне под панамским флагом

Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру.

"Венесуэльские органы задержали двадцать человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне, которое плыло под панамским флагом", - говорится в сообщении.

Среди задержанных трое граждан Венесуэлы, тринадцать филиппинцев, трое россиян и один украинец.

В настоящее время всем подозреваемым предъявлено обвинение в транспортировке наркотических и психотропных веществ. Само судно Jose Progress, которое направлялось в порт в бельгийском городе Гент, остается под арестом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать