В Венесуэле перехватили судно со 147 кг кокаина, среди задержанных - украинец
21 октября, 2018, 11:59
В Венесуэле задержали 20 человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне под панамским флагом
Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру.
"Венесуэльские органы задержали двадцать человек и изъяли 147 килограммов кокаина на судне, которое плыло под панамским флагом", - говорится в сообщении.
Среди задержанных трое граждан Венесуэлы, тринадцать филиппинцев, трое россиян и один украинец.
В настоящее время всем подозреваемым предъявлено обвинение в транспортировке наркотических и психотропных веществ. Само судно Jose Progress, которое направлялось в порт в бельгийском городе Гент, остается под арестом.
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