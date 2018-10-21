В столице из окна роддома выбросилась роженица
21 октября, 2018, 11:36
В Киеве из окна роддом Киевской областной больницы выбросилась роженица, разбившись насмерть
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
В Киеве из окна 5-го этажа роддома в Киевской областной больнице, на Баггоутовской 1, выбросилась роженица 1986 года рождения, разбившись насмерть.
Предварительная причина - постродовая депрессия.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-