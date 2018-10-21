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В столице из окна роддома выбросилась роженица

В Киеве из окна роддом Киевской областной больницы выбросилась роженица, разбившись насмерть

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

В Киеве из окна 5-го этажа роддома в Киевской областной больнице, на Баггоутовской 1, выбросилась роженица 1986 года рождения, разбившись насмерть.

Предварительная причина - постродовая депрессия.

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