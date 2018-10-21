В столице временно остановили движение двух скоростных трамваев

21 октября, 2018, 09:06

В Киеве остановили движение скоростных трамваев № 2 и № 3 в связи с ремонтом путей возле станции "Кольцевая дорога".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Эти маршруты заменили автобусами № 3Т, которые будут ехать от Кольцевой дороги до улицы Гната Юры. Кроме того, увеличат количество трамваев № 1, которые ездят от ж/д вокзала до Михайловской Борщаговки.

Пассажиры, которые уже приобрели проездные на трамваи, смогут ими воспользоваться и в автобусах.

Конечная дата ремонта путей неизвестна.