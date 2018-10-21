В столице временно остановили движение двух скоростных трамваев
21 октября, 2018, 09:06
В Киеве остановили движение скоростных трамваев № 2 и № 3 в связи с ремонтом путей возле станции "Кольцевая дорога".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Эти маршруты заменили автобусами № 3Т, которые будут ехать от Кольцевой дороги до улицы Гната Юры. Кроме того, увеличат количество трамваев № 1, которые ездят от ж/д вокзала до Михайловской Борщаговки.
Пассажиры, которые уже приобрели проездные на трамваи, смогут ими воспользоваться и в автобусах.
Конечная дата ремонта путей неизвестна.
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