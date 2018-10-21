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В столице Рендж-Ровер сбил мужчину на пешеходном переходе

В Киеве возле метро Левобережная Рендж-Ровер сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По информации свидетелей, Рендж-Ровер опережал машины, которые двигались в попутном направлении, и не увидел человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель пытался избежать столкновения, однако не вышло - он выкрутил руль, сбил мужчину, влетел в бордюр и в конце концов остановился в метрах тридцати от места наезда.

Пешеходу пытались оказать медицинскую помощь, но тщетно - он скончался в "скорой".


 

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