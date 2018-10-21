В столице Рендж-Ровер сбил мужчину на пешеходном переходе
21 октября, 2018, 12:27
В Киеве возле метро Левобережная Рендж-Ровер сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
По информации свидетелей, Рендж-Ровер опережал машины, которые двигались в попутном направлении, и не увидел человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Водитель пытался избежать столкновения, однако не вышло - он выкрутил руль, сбил мужчину, влетел в бордюр и в конце концов остановился в метрах тридцати от места наезда.
Пешеходу пытались оказать медицинскую помощь, но тщетно - он скончался в "скорой".
- Как сообщалось, в столице из окна роддома выбросилась роженица.
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