В столице начали подключение домов к отоплению
21 октября, 2018, 10:22
В связи со снижением температуры воздуха в Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления
Об этом сообщает пресс-служба администрации.
По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, отопительный сезон в Киеве начался 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.
"По состоянию на 20 октября подключено 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов", – сообщил он.
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