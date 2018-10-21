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В столице начали подключение домов к отоплению

В связи со снижением температуры воздуха в Киеве начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления

Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, отопительный сезон в Киеве начался 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

"По состоянию на 20 октября подключено 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов", – сообщил он.

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