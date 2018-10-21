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В Северной Осетии произошел второй за сутки пожар на вредном предприятии

В Северной Осетии (РФ) произошел второй за сутки пожар на заводе - на этот раз по переработке шин и резины в поселке Михайловском

Об этом информируют местные ресурсы.

Согласно имеющимся данным, пострадавших нет.

Также в ночь на 21 октября во Владикавказе на заводе "Электроцинк" произошел пожар, в результате которого погиб человек, еще трое пострадали - все они пожарные.

На утро 21 октября, площадь возгорания увеличилась в 4,5 раза и составила 4,5 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены.

Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский, возгорание на заводе началось в электролитном цехе.

Пошло выделение водорода.

Из-за образованиясмога люди начали уезжать из Владикавказа.

 

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