В Северной Осетии произошел второй за сутки пожар на вредном предприятии
21 октября, 2018, 20:20
В Северной Осетии (РФ) произошел второй за сутки пожар на заводе - на этот раз по переработке шин и резины в поселке Михайловском
Об этом информируют местные ресурсы.
Согласно имеющимся данным, пострадавших нет.
Также в ночь на 21 октября во Владикавказе на заводе "Электроцинк" произошел пожар, в результате которого погиб человек, еще трое пострадали - все они пожарные.
На утро 21 октября, площадь возгорания увеличилась в 4,5 раза и составила 4,5 тыс. квадратных метров. Произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены.
Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский, возгорание на заводе началось в электролитном цехе.
Пошло выделение водорода.
Из-за образованиясмога люди начали уезжать из Владикавказа.
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