В Риге начался VІII фестиваль украинской молодежи "Балтийские зори"
Об этом сообщает Укринформ.
В начале фестиваля 20 октября в Риге прошли два концерта. Днем - концерт танцевальных, инструментальных и вокально-хоровых коллективов. Вечером - концерт вокалистов, инструменталистов (преимущественно скрипачей и пианистов).
В фестивале принимают участие молодые исполнители и коллективы из Украины, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран Балтийского бассейна. Концерты проходят в историческом Здании Латвийского общества, которое в этом году празднует 150-летие.
"Балтийские зори" продолжатся 21-22 октября - концертной программой в путешествии на круизном пароме Рига-Стокгольм-Рига.
Международный фестиваль молодых талантов "Балтийские зори" проводится Украинским центром молодежи и детей в Латвии, руководитель – Ольга Берга.
- Как сообщалось, в Киеве проходит фестиваль Історія.UA.
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