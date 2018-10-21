В Риге начался VІII фестиваль украинской молодежи "Балтийские зори"

21 октября, 2018, 09:56

Украинский центр молодежи и детей в Латвии 20-22 октября проводит VІII Международный фестиваль творчества украинской молодежи "Балтийские зори", в котором принимают участие коллективы из Украины и стран Балтийского бассейна

Об этом сообщает Укринформ.

В начале фестиваля 20 октября в Риге прошли два концерта. Днем - концерт танцевальных, инструментальных и вокально-хоровых коллективов. Вечером - концерт вокалистов, инструменталистов (преимущественно скрипачей и пианистов).

В фестивале принимают участие молодые исполнители и коллективы из Украины, Латвии, Эстонии, Литвы и других стран Балтийского бассейна. Концерты проходят в историческом Здании Латвийского общества, которое в этом году празднует 150-летие.

"Балтийские зори" продолжатся 21-22 октября - концертной программой в путешествии на круизном пароме Рига-Стокгольм-Рига.

Международный фестиваль молодых талантов "Балтийские зори" проводится Украинским центром молодежи и детей в Латвии, руководитель – Ольга Берга.