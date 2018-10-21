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В Риге на второй день Артдокфеста показали 2 фильма украинских режиссеров

В столице Латвии проходит Фестиваль документального кино " Артдокфест. В субботу показали ленты украинских кинорежиссеров: "Дельта" Александра Течинского и "Процесс" Сергея Лозницы

Об этом сообщает Укринформ.

Первой из украинских лент, показанной на Артдокфесте, стал фильм "Дельта" Александра Течинского о будничной жизни в дельте Дуная (г. Вилково и Вилковский район Одесской области). Неторопливый фильм талантливого молодого режиссера показывает без прикрас провинциальность, убогий быт тех мест, расположенных на границе с Румынией, ЕС. При этом, говоря о картине, критики вспоминали традиции великого украинского поэтического кино. Действительно видеоряд фильма эстетски выверен и очень силен.

Поздно вечером была показана картина Сергея Лозницы "Процесс" (но страна производитель – Нидерланды). Это переосмысленная известным украинским режиссером советская архивная лента о первом из сфабрикованных политических процессов 1930-х годов в СССР – так называемый "процесс Промпартии", который проходил в 1930 году в Колонном зале Дома Союзов. Строгость документального свидетельства, безумное всесилие власти поразили зрителей и навели на размышления о том, может ли такое повториться в тех же масштабах. (Сам Сергей Лозница, к сожалению, не смог приехать в Ригу. Он в эти дни был занят в связи с тем, что его фильм "Донбасс" номинирован на Оскар от Украины.)

Большое впечатление произвела на зрителей и короткая 29-минутная лента Александра Зубовленко (Беларусь) "Уроки мужества". В ней показано милитаристскую накачку российской молодежи в так называемых военно-патриотических клубах на примере деятельности одного из таких клубов в ближнем Подмосковье.

Артдокфест проходит 19-24 октября в рамках большого Рижского международного кинофестиваля (Riga International Film Festival, RIFF), который длится с 18 по 31 октября. Фестиваль проходит на пяти локациях. Но основные его мероприятия и показы - в старинном историческом кинотеатре "Сплендид Пэлас".

Фестиваль документального кино Артдокфест основан в 2007 году. Ранее проводился в России, потом в России и Латвии. С этого года вся основная программа фестиваля будет проходить в Риге. Президент Артдокфеста - кинорежиссер и продюсер украинского происхождения Виталий Манский. На фестивале традиционно вручается три приза фильмам основного конкурса: Гран-при, приз за лучший полнометражный документальный фильм, специальный приз жюри.

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