В России бушует масштабный пожар на заводе с ядовитыми химикатами, один пожарный погиб

21 октября, 2018, 13:42

В ночь на 21 октября во Владикавказе, Россия, начался масштабный пожар на металлургическом заводе "Электроцинк": один пожарный погиб, есть вероятность взрыва и выброса в атмосферу ядовитых веществ

Об этом сообщает Rajdian.

Как отмечается, площадь возгорания составляет уже 4,5 тысячи квадратных метров.

Как рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС по Северной Осетии Юрий Землянский, возгорание на заводе началось в электролитном цехе.

"Было установлено, что происходит открытое горение цеха электролиза, произошло обрушение кровли на площади 612 квадратных метров, а также обрушение стены. На месте пожара организован оперативный штаб", - сказал Землянский журналистам.

"При проведении разведки пожарными рухнула стена, один из них погиб, двое пострадали", - сказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии Юлия Старченко.

Если на заводе произойдет взрыв, то в атмосферу попадут тонны ядовитых веществ. По некоторым данным, уже "идет катастрофическое выделение токсинов в атмосферу".

"Во Владикавказе трудно. Местные уезжают из города - дышать трудно из-за пожара на заводе", - сообщает Telegram канал Mash.