 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ночь на 22 октября можно любоваться звездопадом Ориониды

В ночь на 22 октября в ночном небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды

Этот метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик на этот раз ожидают именно 21 числа. За ночь наблюдатели смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток имеет такое название в честь созвездия Ориона. Оно является легким для опознания, так как имеет три яркие звезды посередине, плотным рядом расположенных одна за другой.

На самом же деле метеорный поток идет не от созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет после себя "хвост", который "падает" в виде метеоров.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать