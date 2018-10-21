В ночь на 22 октября можно любоваться звездопадом Ориониды

21 октября, 2018, 07:28

В ночь на 22 октября в ночном небе можно будет увидеть осенний звездопад - метеорный поток Ориониды

Этот метеорный дождь ежегодно приходится на октябрь, а его пик на этот раз ожидают именно 21 числа. За ночь наблюдатели смогут увидеть до 20 метеоров в час.

Метеорный поток имеет такое название в честь созвездия Ориона. Оно является легким для опознания, так как имеет три яркие звезды посередине, плотным рядом расположенных одна за другой.

На самом же деле метеорный поток идет не от созвездия, а от кометы Галлеи, которая оставляет после себя "хвост", который "падает" в виде метеоров.