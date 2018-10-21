В Чернигове будут судить чиновников, которые "нагрелись" на ремонте районной больницы

21 октября, 2018, 19:11

Черниговской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц - одного из ООО и Управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации

Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (присвоении чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов), передает местный телеканал ГарматаTV.

Досудебным расследованием установлено, что должностное лицо Управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации и должностное лицо одной из коммерческих структур по предварительному сговору, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили средства, выделенные на строительство объекта "Реконструкция системы теплообеспечения Коммунального лечебно-профилактического учреждения "Черниговская центральная районная больница" Черниговского районного совета Черниговской области на общую сумму 459 508, 54 грн., что в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в результате чего государству в лице КЛПЗ "Черниговская центральная районная больница" Черниговского районного совета Черниговской области был нанесен ущерб в крупных размерах.

Кроме того, досудебным расследованием установлено, что указанные лица с целью завладения указанными денежными средствами, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы, достоверно зная о несоответствии объемов выполненных строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, умышленно внесли в акт приемки выполненных строительных работ заведомо ложные сведения о том, что строительные работы выполнены в полном объеме.

За время досудебного расследования подозреваемые лица причиненный ущерб не возместили.

С целью возмещения причиненного преступными действиями ущерба, местной прокуратурой подан гражданский иск в интересах Коммунального лечебно-профилактического учреждения "Черниговская центральная районная больница" Черниговского районного совета Черниговской области.

Справочно

За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, а за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины, - наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.