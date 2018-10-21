Украина завоевала первую медаль на "Играх Непокоренных"
21 октября, 2018, 11:17
В первый день соревнований на "Играх Непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке
Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте, передает пресс-служба Минобороны.
“Трасса скоростная, как для любителей, то был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60 км/ч. В целом, доволен выступлением, сделал все что мог", — рассказал Фищук.
Первое место занял представитель Великобритании, второе — австралиец.
- Как сообщалось, стало известно, кто будет представлять Украину на "Играх непокоренных".
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