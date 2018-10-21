Украина завоевала первую медаль на "Играх Непокоренных"

21 октября, 2018, 11:17

В первый день соревнований на "Играх Непокоренных" в Сиднее украинец Денис Фищук получил бронзу в велогонке

Это первая медаль в копилке украинской сборной на нынешних соревнованиях и первая за два года медаль в велоспорте, передает пресс-служба Минобороны.

“Трасса скоростная, как для любителей, то был довольно крутой поворот и финиш вверх. Наибольшая достигнутая скорость 60 км/ч. В целом, доволен выступлением, сделал все что мог", — рассказал Фищук.

Первое место занял представитель Великобритании, второе — австралиец.