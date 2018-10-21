Тимошенко сама неоднократно подписывала меморандумы МВФ, которые предусматривали рыночную цену на газ, - эксперт

21 октября, 2018, 18:33

Экс-премьер-министр, а ныне народный депутат и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, одним из предвыборных обещаний которой является уменьшение цены на газ для населения в случае избрания ее президентом, в прошлые годы несколько раз ставила подпись под обязательствами Украины относительно установления рыночной стоимости "голубого топлива"

Об этом 20 октября 2018 года заявил известный украинский экономист, руководитель бюджетного комитета Общественного совета Минфина Тарас Козак в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.

"Госпожа Тимошенко тоже была подписантом не одного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). И в каждом с этих меморандумов четко прослеживается такая фраза: "Газ для населения должен быть рыночным". Можно дотировать, можно субсидии, но "газ для населения должен быть рыночным". Это Тимошенко подписала. Поставила свою подпись под этим меморандумом в 2008 году и позже - когда нужны были деньги для Украины и они подписывали то, что им говорил МВФ", - отметил эксперт.

При этом Козак отметил, что соответствующее требование МВФ выполнялась постепенно "постоянно", но "именно Гройсман (премьер-министр Владимир Гройсман - ред.) в 2017 году практически сравнял цену для населения с рыночной".

"Уже не было большой разницы между ценой для населения и той ценой, по которой продается газ в мире", - добавил аналитик.

По словам Козака, оттягивание с подобным решением с предыдущими премьерами было губительным для украинской экономики.