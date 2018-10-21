Тимошенко сама неоднократно подписывала меморандумы МВФ, которые предусматривали рыночную цену на газ, - эксперт
Об этом 20 октября 2018 года заявил известный украинский экономист, руководитель бюджетного комитета Общественного совета Минфина Тарас Козак в эфире программы "Политический маринад" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой на телеканале Еспресо.TV.
"Госпожа Тимошенко тоже была подписантом не одного меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). И в каждом с этих меморандумов четко прослеживается такая фраза: "Газ для населения должен быть рыночным". Можно дотировать, можно субсидии, но "газ для населения должен быть рыночным". Это Тимошенко подписала. Поставила свою подпись под этим меморандумом в 2008 году и позже - когда нужны были деньги для Украины и они подписывали то, что им говорил МВФ", - отметил эксперт.
При этом Козак отметил, что соответствующее требование МВФ выполнялась постепенно "постоянно", но "именно Гройсман (премьер-министр Владимир Гройсман - ред.) в 2017 году практически сравнял цену для населения с рыночной".
"Уже не было большой разницы между ценой для населения и той ценой, по которой продается газ в мире", - добавил аналитик.
По словам Козака, оттягивание с подобным решением с предыдущими премьерами было губительным для украинской экономики.
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