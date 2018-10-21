Синоптики предупреждают об ухудшении погоды на следующей неделе

21 октября, 2018, 14:59

В Украине в понедельник, 22 октября, сохранится сухая и прохладная погода, которая, однако, уже в среду существенно ухудшится

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

“22 октября облачно с прояснениями. В восточных областях дожди, местами сильные дожди, на Днепропетровщине и Запорожье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с”, - говорится в сообщении.

Температура ночью составит 1-6° тепла, днем 8-13°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 6-11°, днем 13-18°.

23 октября сохранится облачная с прояснениями погода, в западных, северных, восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков; ветер западный 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°тепла, днем 6-11°, в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

24 октября ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в западных областях с мокрым снегом; ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в западных областях местами 25-30 м/с.

Температура ночью и днем 2-7° тепла; в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В течение 25-26 октября в южной части небольшие дожди; температура ночью 3-8° тепла, днем 8-14°.

На остальной территории холодная погода, небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Температура ночью составит 0-5° тепла, днем 3-9°.

В Карпатах 25 октября умеренный, 26 октября небольшой мокрый снег; температура ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 22 октября, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем 10-12°; по области ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

23 октября в Киеве местами небольшой дождь; ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

24 октября погодные условия ухудшатся: дожди, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла.

В течение 25-26 октября в Киеве сохранится холодная погода, предупреждают синоптики.

Небольшой дождь, местами с мокрым снегом (днем 26 октября местами небольшой дождь). Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-9°.