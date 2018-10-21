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Супрун приглашает на бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов

В Охматдете 22 и 23 октября 2018 года пройдут бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Нельзя пройти мимо возможности проконсультироваться с коллегой одной из лучших детских больниц мира! Следующие 2 дня в киевском Охматдете Кристина Го (врач-невропатолог и клинический нейрофизиолог в канадской больницы SickKids) будет проводить лекции и консультации для украинских коллег. Она руководит программой VNS, а ее клинические и исследовательские интересы включают детские судороги, VNS-терапию, хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии и функциональную нейровизуализацию", - написала она.

Как отметила Супрун, Охматдет приглашает детских неврологов и нейрохирургов встретиться с Кристиной Го, послушать презентации коллеги и получить необходимые консультации.

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