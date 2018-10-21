Супрун приглашает на бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов
Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Нельзя пройти мимо возможности проконсультироваться с коллегой одной из лучших детских больниц мира! Следующие 2 дня в киевском Охматдете Кристина Го (врач-невропатолог и клинический нейрофизиолог в канадской больницы SickKids) будет проводить лекции и консультации для украинских коллег. Она руководит программой VNS, а ее клинические и исследовательские интересы включают детские судороги, VNS-терапию, хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии и функциональную нейровизуализацию", - написала она.
Как отметила Супрун, Охматдет приглашает детских неврологов и нейрохирургов встретиться с Кристиной Го, послушать презентации коллеги и получить необходимые консультации.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-