 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шахтеры "Лисичанскугля" не поднимаются на поверхность из-за 127 млн грн долгов по з/п

33 горняка третьи сутки протестуют под землей на шахте им. Капустина ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области

Они требуют погашения долгов по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Вовремя.

Подземный протест начался еще в пятницу 19 октября. Сначала под землей остались в знак протеста 18 горняков первой смены, потом к ним присоединились 15 шахтеров второй смены.

Руководители местной ячейки НПГУ Лисичанска организовали доставку еды и воды горняками.

По информации Волынца, задолженность перед горняками шахты им. Капустина составляет 126 млн 862 тыс. грн, в том числе: 525 тыс. грн - за 2015 год, 9 млн 789 тыс. грн - за 2016, 7 млн 861 тыс. грн - за 2017 год.

Кроме этого, акции протеста продолжаются и на государственных угольных предприятиях Донетчины. Работники шахт "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", "Новогродовская" и "Лимановский" ГП "Селидовуголь" требуют погашения задолженности по выплате заработной платы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать