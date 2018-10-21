Шахтеры "Лисичанскугля" не поднимаются на поверхность из-за 127 млн грн долгов по з/п

21 октября, 2018, 19:44

33 горняка третьи сутки протестуют под землей на шахте им. Капустина ПАО "Лисичанскуголь" в Луганской области

Они требуют погашения долгов по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает Вовремя.

Подземный протест начался еще в пятницу 19 октября. Сначала под землей остались в знак протеста 18 горняков первой смены, потом к ним присоединились 15 шахтеров второй смены.

Руководители местной ячейки НПГУ Лисичанска организовали доставку еды и воды горняками.

По информации Волынца, задолженность перед горняками шахты им. Капустина составляет 126 млн 862 тыс. грн, в том числе: 525 тыс. грн - за 2015 год, 9 млн 789 тыс. грн - за 2016, 7 млн 861 тыс. грн - за 2017 год.

Кроме этого, акции протеста продолжаются и на государственных угольных предприятиях Донетчины. Работники шахт "Капитальная" ГП "Мирноградуголь", "Новогродовская" и "Лимановский" ГП "Селидовуголь" требуют погашения задолженности по выплате заработной платы.