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Семочко назначался в обход Грицака, - экс-заместитель главы СБУ

Недоразумения между действующим заместителем главы Службы внешней разведки Сергеем Семочко и главой СБУ Василием Грицаком возникли из-за того, что в свое время Семочко перевели на должность начальника Киевского областного управления СБ Украины вопреки воле шефа этого ведомства

Об этом заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг. Виктор Ягун заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.

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