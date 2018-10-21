Семочко назначался в обход Грицака, - экс-заместитель главы СБУ

21 октября, 2018, 22:03

Недоразумения между действующим заместителем главы Службы внешней разведки Сергеем Семочко и главой СБУ Василием Грицаком возникли из-за того, что в свое время Семочко перевели на должность начальника Киевского областного управления СБ Украины вопреки воле шефа этого ведомства