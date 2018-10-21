Семочко назначался в обход Грицака, - экс-заместитель главы СБУ
21 октября, 2018, 22:03
Недоразумения между действующим заместителем главы Службы внешней разведки Сергеем Семочко и главой СБУ Василием Грицаком возникли из-за того, что в свое время Семочко перевели на должность начальника Киевского областного управления СБ Украины вопреки воле шефа этого ведомства
Об этом заместитель главы СБУ в 2014-2015 гг. Виктор Ягун заявил в эфире еженедельной программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале Еспресо.TV.
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