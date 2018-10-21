РПЦ объявила вселенского патриарха Варфоломея "раскольником"
21 октября, 2018, 19:29
Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал константинопольского патриарха Варфоломея "раскольником"
Об этом он заявил в субботу, 20 октября 2018 года, в программе "Церковь и мир", выходящей на федеральном телеканале "Россия-24".
"Константинопольский патриарх, признав раскольников, сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, сейчас для нас константинопольский патриарх является раскольником. И мы не признаем те решения, которые он принимает", - заявил митрополит Иларион.
Также РПЦ не признает права Константинополя аннулировать документы, которые столетиями "свидетельствовали об определенной церковной реальности". Митрополит Иларион отметил, что эта реальность "сохраняется до сих пор".
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