РПЦ объявила вселенского патриарха Варфоломея "раскольником"

21 октября, 2018, 19:29

Главный уполномоченный по связям со СМИ от РПЦ, митрополит Илларион фото: Reuters

Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал константинопольского патриарха Варфоломея "раскольником"

Об этом он заявил в субботу, 20 октября 2018 года, в программе "Церковь и мир", выходящей на федеральном телеканале "Россия-24".

"Константинопольский патриарх, признав раскольников, сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, сейчас для нас константинопольский патриарх является раскольником. И мы не признаем те решения, которые он принимает", - заявил митрополит Иларион.

Также РПЦ не признает права Константинополя аннулировать документы, которые столетиями "свидетельствовали об определенной церковной реальности". Митрополит Иларион отметил, что эта реальность "сохраняется до сих пор".