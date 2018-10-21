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РПЦ объявила вселенского патриарха Варфоломея "раскольником"

Главный уполномоченный по связям со СМИ от РПЦ, митрополит Илларион
фото: Reuters
Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион назвал константинопольского патриарха Варфоломея "раскольником"

Об этом он заявил в субботу, 20 октября 2018 года, в программе "Церковь и мир", выходящей на федеральном телеканале "Россия-24".

"Константинопольский патриарх, признав раскольников, сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, сейчас для нас константинопольский патриарх является раскольником. И мы не признаем те решения, которые он принимает", - заявил митрополит Иларион.

Также РПЦ не признает права Константинополя аннулировать документы, которые столетиями "свидетельствовали об определенной церковной реальности". Митрополит Иларион отметил, что эта реальность "сохраняется до сих пор".

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