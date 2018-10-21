Российское государственное ТВ обнародовало видео взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже

21 октября, 2018, 16:54

Подконтрольное Кремлю крымское подразделение российской государственной ТРК "Вести. Крым" в воскресенье, 21 октября, обнародовало видео с камер наблюдения в политехническом колледже оккупированного города Керчь, где 17 октября 2018 года в результате теракта погибло более 20 человек

Об этом передает ВВС.

"Камеры видеонаблюдения в керченском колледже зафиксировали и взрыв, который произошел 17 октября, и убийцу - Владислава Рослякова. Видно, как он стреляет по людям. Эти шокирующие кадры еще никогда и нигде не демонстрировали. Детям точно нельзя этого видеть. Лучше бы этого вообще никто никогда не видел. Однако после трагедии так много слухов, догадок и домыслов, и так важно знать правду, что редакция крымских "Вестей" решила обнародовать эти кадры", - говорит диктор в эфире.

На кадрах видео видно, как человек, похожий на Рослякова, заходит в колледж не с центрального входа, а с запасного, где нет ни металлоискателей, ни рамок, ни вахтера. В руках у Рослякова - большая сумка, за плечами - рюкзак, а сам он одет в белую футболку с надписью "Ненависть".

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Кадры демонстрируют, как Росляков поднимается на второй этаж, здоровается с другим юношей. Некоторое время они идут по коридору вместе. На следующих кадрах, которые показал телеканал, можно увидеть Рослякова, но уже без сумки, а только с рюкзаком.

"Росляков ставит рюкзак на стол в коридоре и, судя по всему, активирует механизм бомбы. Потом он спускается в коридор на первом этаже возле турникета. Садится на скамейку возле буфета и ждет. Немного погодя он встает и смотрит на телефон - возможно, сверяя время. Заходит в буфет и почти сразу выходит из него уже без рюкзака", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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После этого он поднимается на второй этаж, и в этот момент раздается взрыв. На кадрах видно, как взрывная волна выбила дверь, дети бегут, осколки разлетаются на большое расстояние.

Следующие кадры - Росляков идет по второму этажу, навстречу ему - женщина, которая уже в следующем кадре оказывается на полу.

"Росляков дальше двигается по коридору и встречает молодого парня, стреляет. Тот ранен и пытается убежать. Второй выстрел - падает. Росляков подходит к парню и делает еще один выстрел", - продолжает описывать видео диктор.

Далее Росляков стреляет по окнам, мониторах в компьютерном классе, в огнетушитель.

Этот сюжет появился на сайте "Вести. Крым" и на YouTube около 12:00 по Киеву. Но сейчас оба источника данное видео удалили.

В то же время разделенный на фрагменты сюжет можно увидеть у популярного российского блогера-оппозиционера Дмитрия Иванова (kamikadzedead), который его детально анализирует. Теперь Иванов живет в одной из стран Европейского Союза.