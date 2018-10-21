Российское государственное ТВ обнародовало видео взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже
Об этом передает ВВС.
"Камеры видеонаблюдения в керченском колледже зафиксировали и взрыв, который произошел 17 октября, и убийцу - Владислава Рослякова. Видно, как он стреляет по людям. Эти шокирующие кадры еще никогда и нигде не демонстрировали. Детям точно нельзя этого видеть. Лучше бы этого вообще никто никогда не видел. Однако после трагедии так много слухов, догадок и домыслов, и так важно знать правду, что редакция крымских "Вестей" решила обнародовать эти кадры", - говорит диктор в эфире.
На кадрах видео видно, как человек, похожий на Рослякова, заходит в колледж не с центрального входа, а с запасного, где нет ни металлоискателей, ни рамок, ни вахтера. В руках у Рослякова - большая сумка, за плечами - рюкзак, а сам он одет в белую футболку с надписью "Ненависть".
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Кадры демонстрируют, как Росляков поднимается на второй этаж, здоровается с другим юношей. Некоторое время они идут по коридору вместе. На следующих кадрах, которые показал телеканал, можно увидеть Рослякова, но уже без сумки, а только с рюкзаком.
"Росляков ставит рюкзак на стол в коридоре и, судя по всему, активирует механизм бомбы. Потом он спускается в коридор на первом этаже возле турникета. Садится на скамейку возле буфета и ждет. Немного погодя он встает и смотрит на телефон - возможно, сверяя время. Заходит в буфет и почти сразу выходит из него уже без рюкзака", - говорится в комментарии к видеозаписи.
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После этого он поднимается на второй этаж, и в этот момент раздается взрыв. На кадрах видно, как взрывная волна выбила дверь, дети бегут, осколки разлетаются на большое расстояние.
Следующие кадры - Росляков идет по второму этажу, навстречу ему - женщина, которая уже в следующем кадре оказывается на полу.
"Росляков дальше двигается по коридору и встречает молодого парня, стреляет. Тот ранен и пытается убежать. Второй выстрел - падает. Росляков подходит к парню и делает еще один выстрел", - продолжает описывать видео диктор.
Далее Росляков стреляет по окнам, мониторах в компьютерном классе, в огнетушитель.
Этот сюжет появился на сайте "Вести. Крым" и на YouTube около 12:00 по Киеву. Но сейчас оба источника данное видео удалили.
В то же время разделенный на фрагменты сюжет можно увидеть у популярного российского блогера-оппозиционера Дмитрия Иванова (kamikadzedead), который его детально анализирует. Теперь Иванов живет в одной из стран Европейского Союза.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь, что в оккупированном Россией украинском Крыму, прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о возможном взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства. Однако позже квалификацию преступления как "теракт" изменили на "массовое убийство".
- Свидетели рассказали, что, кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели несколько человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предполагают, он совершил самоубийство. Речь идет о 18-летнем студенте 4-го курса этого же колледжа, местном жителе Владиславе Рослякове. По предварительной официальной версии это массовое убийство он совершил самостоятельно - из помпового ружья, на которое имел официальное разрешение, и с помощью самодельной бомбы.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым возбудила дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- Позже стало известно о семье Рослякова, мать которого является Свидетелем Иеговы.
- Росиийська пропаганда распространила свое видение основных причин того, что произошло.
- Ряд специалистов по военным вопросам считает, что парень без боевого опыта самостоятельно не мог осуществить столь масштабное насильственное преступление. Есть и такие, которые называют то, что произошло, спецоперацией ФСБ и сравнивают керченский трагедии с устроенными в свое время российскими спецслужбами подрывами многоэтажек в Москве и в других городах России.
- Последние данные: из 43 госпитализированы 6 пострадавших в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 7 в тяжелом. Количество погибших - 21 человек.
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