 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ректор КПИ не задекларировал бизнес в Черногории и недвижимость в США

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, глава наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США

Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы "ЦРУ" на 24 канале, сообщают "Наши деньги".

Згуровский в своей декларации за 2017 год указал 3 млн грн годовой прибыли, дом на 287 кв м и участок на Крюковщине под Киевом, две машины и сбережения на 1,5 млн грн.

Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы – компания "Системный анализ и решения".

Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 кв. м в Калифорнии (США). Вместе с тем жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.

С помощью официальных американских реестров студенту КПИ Александру Савиську и журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости.

Согласно реестрам, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за $500 тыс.

31 мая того же года семья Згуровских (Александр и Михаил) продала соседний с участками дом на 300 кв. м уже за $840 тыс. В декларации ректора отсутствует информация о продаже американской недвижимости.

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния – Лейксайд – дом почти на 400 кв. м за $659 тыс.

"Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства свыше 10 лет", - отмечают журналисты.

"ЦРУ" также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 г. является совладелицей дома на 200 кв. м на курорте Сан-Франциско, сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет.

Кроме того, журналисты установили, что Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании "Sky Development" в Черногории (г. Никшич). Она продает недвижимость в живописных уголках Балканских гор. По данным "ЦРУ", речь идет о миллионах евро.

Согласно данным сайта черногорского Министерства туризма, "Sky Development" имеет 9 разрешительных документов на реконструкцию и строительство. В документах Министерства компанию дважды называют инвестором строительных проектов, где застройщиком выступает "AG Project". Ее владелец Зоран Тодорович упоминается в документах как главный проектировщик компании "AG Infoplan".

"Sky Development" и "AG Infoplan" расположены по одному адресу и в одном офисе с Почетным консульством Украины в Черногории. А сам консул Предраг Милович – директор и владелец "AG Infoplan" – компании, которая строит проекты на инвестиции "Sky Development".

Журналисты также выяснили, что ректор Згуровский вручал Миловичу диплом, мантию и памятный знак "Почетный доктор КПИ".

На сайте "Sky Development" указан украинский номер телефона. Представитель "ЦРУ" позвонил по этому номеру и как потенциальный покупатель квартиры договорился о встрече в Киеве. На нее вместе с представителем компании пришел и сам Александр Згуровский, который является директором "Sky Development".

Он подтвердил, что его компания занимается строительством, а застройщиком является Милович, что предоставляет определенный уровень протекции". В то же время Згуровский-младший отказался от официальных комментариев.

Информации о бизнесе в Черногории тоже нет в декларации ректора Згуровского.

"Не указание этих сведений влечет за собой уголовную ответственность – до 2 лет лишения свободы. Лицо занимает серьезные должности, имеет определенный доступ к госресурсу. Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения каких-либо преступлений, затем они отмываются. Уже за рубежом приобретается недвижимость. И это фактически имеет признаки отмывания – уголовного правонарушения", – считает юрист, член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать