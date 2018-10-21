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На юге Украины обнаружили особый артефакт древнерусских времен

На окраинах Магдалиновки, что на Днепропетровщине, местный краевед-любитель нашел уникальную историческую достопримечательность. Речь идет о 2-метровом каменном кресте, изготовленном из половецкой бабы времен Киевской Руси

Неповторимость находки заключается в том, что в ней впервые объединены дохристианские и христианские символы, передает Еспресо.TV.

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"Если это действительно то, что мы думаем, то это половецкая статуя XII века н.э. Речь идет о временах пребывания на этой земле половцев. И если действительно подтвердится такая версия, то это будет уникальная достопримечательность. С подобным ученые еще не встречались", - отметил заместитель директора Днепропетровского исторического музея им. Дмитрия Яворницкого Александр Старик.

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Саму же находку за древними картами разыскал студент Илья Годыня.

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