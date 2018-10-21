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На Харьковщине горят зерносклады

В ночь на воскресенье, 21 октября 2018 года, на территории сельхозпредприятия в селе Гавриловка Барвенковского района Харьковской области начался пожар на зерноскладах, который тушат до сих пор

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 00:47.

"Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы", - говорится в сообщении.

Тушить огонь приступила добровольная пожарная команда сельхозпредприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС с м. Барвенково. На то время два складских здания уже горели полностью на площади 800 кв. м. и существовала угроза распространения огня на соседние склады. Из-за большой горючей нагрузки внутри складов (в одном хранилось 1795 т подсолнечника, в другом – 1679 т пшеницы) тушить огонь было еще сложнее.

К тушению пожара было дополнительно привлечено два пожарных подразделения из города Лозовая и сел Близнецы, а также пожарный поезд из Славянска. В очаг горения и на защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.

В 2:20 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения пламени на рядом расположенные склады.

Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.

Причина возгорания и размер нанесенных убытков устанавливаются.

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