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МИД Украины и областная власть дали оценку билбордам с "сепаратистами" на Закарпатье

Министр иностранных дел Павел Климкин призывает выяснить, кто разместил антивенгерские билборды на Закарпатье. В свою очередь областная власть уже кивнула на ФСБ России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал появление на Закарпатье билбордов с призывом "Остановим сепаратистов на Закарпатье", передает DW.

На них изображены фотографии членов закарпатского Общества венгерской культуры.

"Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит.", - подчеркнул Климкин.

При этом руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил о российском следе в этом.

По его словам, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная "примитивная спецоперация российской ФСБ, которая уже несколько лет пытается поссорить на Закарпатье украинцев и венгров.

 

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