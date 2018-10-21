МИД Украины и областная власть дали оценку билбордам с "сепаратистами" на Закарпатье
21 октября, 2018, 18:51
Министр иностранных дел Павел Климкин призывает выяснить, кто разместил антивенгерские билборды на Закарпатье. В свою очередь областная власть уже кивнула на ФСБ России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал появление на Закарпатье билбордов с призывом "Остановим сепаратистов на Закарпатье", передает DW.
На них изображены фотографии членов закарпатского Общества венгерской культуры.
"Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит.", - подчеркнул Климкин.
При этом руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль заявил о российском следе в этом.
По его словам, методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная "примитивная спецоперация российской ФСБ, которая уже несколько лет пытается поссорить на Закарпатье украинцев и венгров.
- Напомним, минувшей ночью в Закарпатской области появилось 20 билбордов со словами "Остановим сепаратистов".
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