МВД предоставило охрану Борису Филатову
21 октября, 2018, 17:57
Министерство внутренних дел Украины предоставило государственную охрану городскому голове Днепра Борису Филатову
Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.
По словам Авакова, Филатова обеспечили охраной. В то же время он не уточнил, сколько именно правоохранителей отныне будут охранять мэра Днепра.
- Ранее Филатов просил Авакова и генпрокурора Юрия Луценко предоставить ему охрану якобы из-за угрозы покушения.
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