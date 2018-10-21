МВД предоставило охрану Борису Филатову

21 октября, 2018, 17:57

Министерство внутренних дел Украины предоставило государственную охрану городскому голове Днепра Борису Филатову

Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам Авакова, Филатова обеспечили охраной. В то же время он не уточнил, сколько именно правоохранителей отныне будут охранять мэра Днепра.