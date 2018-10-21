КПВВ "Майорское" попало под обстрел оккупантов
21 октября, 2018, 16:07
Расположенный на линии фронта пропускной пункт "Майорское" попал под обстрел со стороны российско-террористических сил. Есть повреждения
Артобстрел этого пункта пропуска, что возле поселка Зайцевое, начался накануне вечером, передает Еспресо.TV.
Огонь велся из стрелкового оружия.
Как сообщают в областном ГСЧС, пули насквозь прошили два модуля спасателей. Один модуль получил два повреждения, другой - одно.
В это время в палатке находились гражданские. К счастью, пострадавших нет.
Факт обстрела подтвердили в штабе Оперции Объединенных сил (ООС).
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