Гройсман объяснил, что было бы, если бы правительство не повысило цену газа для населения
Об этом глава правительства написал в Twitter.
"Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение", - отметил Гройсман.
По его словам, он с июля делал все возможное, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня, но это одно из критических условий МВФ. Гройсман подчеркнул, кредит МВФ нужен "не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые, ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд".
Премьер обещает, что каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.
"Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, была защищена и заплатила только часть", - сказал Гройсман.
- Напомним, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.
- Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины договорились о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-