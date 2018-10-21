Гройсман объяснил, что было бы, если бы правительство не повысило цену газа для населения

21 октября, 2018, 21:46

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что Украина без кредита МВФ не избежит дефолта, а потому вынуждена была выполнить его условия и повысить цену на газ

Об этом глава правительства написал в Twitter.

"Цена на газ. У нас было только два варианта: либо минимальное повышение, о котором мы договорились, либо дефолт, галопирующая инфляция, обесценивание всех сбережений. Мы выбрали вариант, который можно компенсировать субсидиями. Чтобы незащищенные люди не почувствовали повышение", - отметил Гройсман.

По его словам, он с июля делал все возможное, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня, но это одно из критических условий МВФ. Гройсман подчеркнул, кредит МВФ нужен "не для того, чтобы брать новые долги, это для того, чтобы отдавать старые, ведь каждый год на их обслуживание мы тратим по $ 5 млрд".

Премьер обещает, что каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, получит субсидию.

"Мы приняли решение о расширении программы субсидий. Упростили подход к оформлению субсидий. Будем отслеживать в регионах, чтобы каждая семья, которая не может полностью оплатить коммунальные платежи, была защищена и заплатила только часть", - сказал Гройсман.