Бой Усика против британца Белью будут транслировать в кинотеатрах

21 октября, 2018, 08:42

Бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика против британца Тони Белью будут транслировать в кинотеатрах, заявил украинский боксер

Усик и Белью встретятся на ринге в Манчестере 10 ноября.

"Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге. На кону все мои пояса, это слишком много, чтобы пропустить событие", — обратился Усик к фанатам в Фейсбуке.

Ранее Тони Белью назвал предстоящий бой с Усиком самым тяжелым в своей карьере.

После этого боя Усик планировал перейти в супертяжелый дивизион, для чего ему нужно набрать вес.