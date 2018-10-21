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Бой Усика против британца Белью будут транслировать в кинотеатрах

Бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика против британца Тони Белью будут транслировать в кинотеатрах, заявил украинский боксер

Усик и Белью встретятся на ринге в Манчестере 10 ноября.

"Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге. На кону все мои пояса, это слишком много, чтобы пропустить событие", — обратился Усик к фанатам в Фейсбуке.

Ранее Тони Белью назвал предстоящий бой с Усиком самым тяжелым в своей карьере.

После этого боя Усик планировал перейти в супертяжелый дивизион, для чего ему нужно набрать вес.

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