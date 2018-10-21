21 октября 1999 года по приказу Путина были выпущены ракеты "земля-земля" по рынку в Грозном

21 октября, 2018, 17:12

21 октября 1999 года российские войска по приказу Владимира Путина нанесли ракетный удар по городу Грозный (Джохар)

Подробности трагедии напоминает запрещенное в России издание Кавказ-Центр, которое приводит воспоминания очевидца массово убийства гражданских лиц по имени Хамзат.

Вот его рассказ

Всего было выпущено 5 ракет "земля-земля". Очевидцем двух из них был я.

В октябре 1999 года Грозный напоминал прифронтовой город. Наученные первой войной горожане второпях оставляли столицу. С каждым днем людей становилось все меньше. Но центральный рынок города "держался до последнего".

Вообще вся военная и послевоенная жизнь города была связана с этим рынком, который давно разросся по близлежащим улицам и переулкам, и жил своей жизнью, как огромный муравейник. Ближе к вечеру, рынок начинал пустеть из центра, а по периметру торговля продолжалась до глубокой ночи, поскольку люди, которые спешат домой, скупались прямо у дороги.

Я жил за 3 мин. от этого рынка и чтобы попасть туда, я должен был миновать Президентский дворец. До сих пор не пойму, что меня сдерживало в городе, но ехать я не спешил, - семью отправил в деревню, а сам оставался в городе.

В доме, в котором я жил, жила одна женщина, которая работала на ответственной должности в мэрии Грозного - иногда она наведывалась в дом, посмотреть цела ли ее квартира.

Однажды, увидев меня возле дома, она подошла и поинтересовалась, почему я до сих пор не уехал? С ней еще была другая женщина, которая работала в Президентском дворце. Она сообщила мне, что ходят слухи, что по Грозному будет нанесен ракетный удар ориентировочно между 6 и 9 октября и вероятной целью будет Президентский дворец, так что здесь оставаться опасно (дворец располагался за 100 метров от нашего дома).

Другая наша собеседница ей возразила и сказала, что она слышала, что возможно ударят по Грозному 21 октября.

После мы разошлись, я решил перестраховаться и перебався к знакомому, который жил по ул. Первомайской, рядом с 7-й школой. Хватило меня на три дня. Вернулся обратно, продолжать жить у себя квартире, перестав обращать внимание на всякие слухи, вспомнив поговорку "Во время войны больше всего страдает правда", тем более, каких только слухов не "гуляло" не только по Грозному, но и по всей Чечне.

Однажды вечером я решил пойти на рынок купить газет, единственный киоск располагался вплотную к автовокзалу на другом конце рынка. Поглощен своими размышлениями, я шел через весь опустевший рынок к киоску, совершенно не обращая внимание на эту пустоту. И только приблизившись к закрытому киоску, опомнился, развернулся и пошел обратно.

На обратном пути я проходил через ту часть рынка, где продавали копченую рыбу, - женщины, что торговали, сворачивали свои лотки, сдавали товар в камеру хранения. Среди них была моя односельчанка, жена знакомого учителя.

Мы поздравили друг друга и я продолжил свой путь (я не мог предположить, что уже завтра буду на ее похоронах).

Через две минуты я был напротив Президентского дворца. Во всех четырех этажах здания было темно, но в полуподвальном этаже был виден свет (от автономного питания). Судя по многочисленной охраны вокруг здания, там шло какое-то совещания чеченского руководства.

В следующее мгновение в небе над моей головой произошла яркая вспышка, а затем раздался страшной силы взрыв. Я мгновенно потерял ориентировку. Вокруг стоял сплошной "туман".

Присев на корточки, я начал оглядываться вокруг... Я видел только ноги людей, что бегут в укрытие. Сильно болела голова. Обломками (ракеты - ред.) меня не зацепило, потому что между мной и местом удара оказалась будка охранников резиденции президента Масхадова.

Из-за разбитого стекла идти по тротуару было невозможно, он напоминал ледяной каток, и я тихонько побрел посреди дороги. Возле дома встретил окровавленного соседа, но на раненого он не походил. Оказалось, он помогал собирать трупы женщин, пришедших проведать рожениц в роддоме, который находился через улицу.

Вогнутая книзу, как будто огромным сферическим предметом, крыша роддома ясно свидетельствовала, что взрыв произошел на высоте 20-30 метров над ним. Таким образом, почти одновременно, взорвались две ракеты - над центральным рынком и роддомом.

Все вокруг было усеяно необычными осколками, необычность их заключалась в том, что они были правильной формы, то есть идеальные кубики примерно 2х2х2 см.

Они мне напоминали сахарные кубики 70-х годов. Как стало известно потом, в общем по Грозному было выпущено пять ракет.

Дальше оставаться в городе было бессмысленно. Одна за другой машины обгоняли меня и каждая из них везла в открытых багажниках свое "сокровище". Машины развозили тела погибших.