Заместитель госсекретаря США призвала обеспечить эффективную работу Высшего антикоррупционного суда

20 октября, 2018, 12:30

Заместитель госсекретаря США поделилась впечатлениями о реформе полиции, коррупцию и обещания Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выполнить обязательства относительно реформ и прежде всего обеспечить эффективную работу Высшего антикоррупционного суда – с таким призывом к украинской власти выступила в Киеве Кирстен Мэдисон, заместитель госсекретаря США и глава Бюро по развитию правоохранительной системы и противодействия наркотрафику. Мэдисон пообщалась со СМИ после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.