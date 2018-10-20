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Заместитель госсекретаря США призвала обеспечить эффективную работу Высшего антикоррупционного суда

Заместитель госсекретаря США поделилась впечатлениями о реформе полиции, коррупцию и обещания Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода".

   

Выполнить обязательства относительно реформ и прежде всего обеспечить эффективную работу Высшего антикоррупционного суда – с таким призывом к украинской власти выступила в Киеве Кирстен Мэдисон, заместитель госсекретаря США и глава Бюро по развитию правоохранительной системы и противодействия наркотрафику. Мэдисон пообщалась со СМИ после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

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