Заместитель госсекретаря США положительно прокомментировала реформу полиции Украины

20 октября, 2018, 09:33

Кирстен Мэдисон заявила, что реформа украинской полиции - один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина

Об этом сообщает в Твиттере посольство США в Украине.

Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины, считает заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон.

"Реформа полиции - это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, отдел спецназначения" КОРД ", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

По словам заместителя госсекретаря США, гражданское общество в Украине также активно способствует антикоррупционным реформам.