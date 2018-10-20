Заместитель госсекретаря США положительно прокомментировала реформу полиции Украины
Об этом сообщает в Твиттере посольство США в Украине.
Реформа полиции стала наиболее значимой в процессе трансформации правоохранительных органов Украины, считает заместитель государственного секретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон.
"Реформа полиции - это один из самых ярким элементов того, как может выглядеть современная Украина. Ваша Патрульная полиция, отдел спецназначения" КОРД ", а также Пограничная служба внедряют передовые западные стандарты и практики в своей работе", - сказала она на брифинге в пятницу в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.
По словам заместителя госсекретаря США, гражданское общество в Украине также активно способствует антикоррупционным реформам.
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