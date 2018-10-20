За сутки на Донбассе - один раненый
Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.
При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.
Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнетороцкое, Авдеевка, Пески, Опросное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.
В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.
По данным разведки, в течение 19 октября четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.
От начала суток враг огневой активности не проявлял.
Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформировано во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.
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