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За сутки на Донбассе - один раненый

В течение суток российские оккупанты 16 раз открывали огонь по украинским позициям

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

При этом враг трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями - три раза вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям наших войск в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово.

Также противник продолжает применение гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхнетороцкое, Авдеевка, Пески, Опросное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутово и Лебединское.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья удовлетворительное.

По данным разведки, в течение 19 октября четырех оккупантов уничтожено и еще двое ранены.

От начала суток враг огневой активности не проявлял.

Подробнее о событиях в районе проведения операции будет проинформировано во время ежедневного брифинга представителя Объединенных сил.

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