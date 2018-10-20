Возле Жашкова на Черкасчине фура не разминулась с экскурсионным микроавтобусом, которым возвращались дети из Умани
В субботу, 20 октября 2018 года, около 16:20 на 155 километре трассы Киев-Одесса, возле города Жашков, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и грузового автомобиля. Об этом сообщил спикер УГСЧС Украины в Черкасской области Константин Проценко, пишет местное издание Прочерк.
На момент столкновения в салоне автобуса находилась организованная группа школьников из поселка Ракитное Киевской области.
В общей сложности 17 детей и трое взрослых возвращались домой из Умани, где они были на экскурсии.
В результате происшествия 2 детей получили травмы и были срочно госпитализированы в Жашковскую ЦРБ.
Позже стало известно, что одна из девочек, которые сегодня пострадали в ДТП на Жашковщине, умерла, не приходя в сознание.
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