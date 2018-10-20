В воскресенье перекроют центр Черновцов, а в понедельник часть Ривного окажется без света

20 октября, 2018, 21:30

Завтра, 21 октября 2018 года, в Черновицком музыкально-драматическом театре имени Ольги Кобылянской начнется открытие нового сезона фестиваля комедии "Золотые аплодисменты Буковины"

Об этом сообщает агентство Press-Центр.

Из-за торжеств с 10 до 21 часа будет запрещена стоянка и полностью перекрыто движение транспорта по площади Театральной на участке от ул.Котляревского до ул.Штейнбарга.

А в понедельник с 09:00 до 17:00 частично будет отсутствует электроэнергия в Ривному на таких улицах: ул. Грушевского, бул-р Б.Хмельницкого, Вишневая, Золотиевская, Кн.Владимира, Млинивская, Алексинская, Боженова, Малоривненская, Фучика, Самолюка, Красильникова, Басивкутского.

А также с 09:00 до 17:00 частично будет отсутствовать электроэнергия в селах Ривненского района: Била Криница, Антополь, Городище, Тайкуры, Колоденка, Шпанив, М.Олексин, Александрия.