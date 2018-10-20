В Одессе рисуют мурал необычайной красоты

20 октября, 2018, 17:45

В Одессе, на стене 2-этажного старого дома, расположенного на месте встречи сразу трех улиц - Нежинской, Новосельского и Ольгиевской - появится новый мурал.

Он будет изображать фонтан среди зарослей диковинных растений, передает Пушкінська.net.

Мурал рисуют ребята из студии "М97 project". Стена, которую выбрали для будущего стрит-арта - непростая: на ней есть и трещины, и трубка от кондиционера, торчащая из стены, и сам кондиционер, и еще какая-то труба, и даже металлические конструкции, которыми "сшили" стену. Эти недостатки художники пытаются скрыть с помощью цемента.