В Одессе рисуют мурал необычайной красоты
20 октября, 2018, 17:45
В Одессе, на стене 2-этажного старого дома, расположенного на месте встречи сразу трех улиц - Нежинской, Новосельского и Ольгиевской - появится новый мурал.
Он будет изображать фонтан среди зарослей диковинных растений, передает Пушкінська.net.
Мурал рисуют ребята из студии "М97 project". Стена, которую выбрали для будущего стрит-арта - непростая: на ней есть и трещины, и трубка от кондиционера, торчащая из стены, и сам кондиционер, и еще какая-то труба, и даже металлические конструкции, которыми "сшили" стену. Эти недостатки художники пытаются скрыть с помощью цемента.
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