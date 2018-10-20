В Лондоне тысячи британцев требуют новый референдум по Brexit
20 октября, 2018, 18:51
В Лондоне проходит масштабная акция протеста с требованием провести референдум об окончательном договоре по Brexit. По словам ее организаторов, марш должен стать самой большой, самой громкой и самой важной протестной акцией такого рода
Представители кампании People's Vote, которая организовала акцию протеста, утверждают, что в марше принимают участие до 670 тыс. человек, передает ВВС.
Как отмечается, сегодняшнее собрание вызвано тем, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения такого референдума.
Участники марша, который возглавила в основном молодежь, собрались в Гайд-парке и двинулись в сторону Парламентской площади.
В свою очередь, Скотланд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов.
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