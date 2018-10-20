В Финляндии осужден основатель и сотрудники прокремлевского сайта
Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, где и работает Аро.
Основатель сайта MV-Lehti Илья Яницкин признан виновным по 16 пунктам обвинения, в том числе в распространении клеветы, и приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы.
Кроме того, к одному году условно приговорен журналист Йохан Бекман, который также обвинялся в диффамации. На три месяца условно осуждена также неназванная сотрудница сайта MV-Lehti.
Обвиняемые по этому делу должны выплатить 136 тыс. евро за моральный ущерб, нанесенный журналистке и оплатить несколько десятков тысяч евро судебных издержек.
Финская журналистка Джессика Аро подвергалась травле со стороны пророссийских троллей на протяжении нескольких лет. Она началась в 2014 году, после того, как Аро написала о российской пропаганде в финских соцсетях. На сайте MV-Lehti и других ресурсах публиковались личные сведения об Аро, включая ложные данные о ее якобы наркозависимости.
- Напомним, 15 октября 2018 года российский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.
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